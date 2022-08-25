В библиотеке Копейска откроется планетарий

Современный читательский зал откроется 25 августа

25 августа в Копейске откроется новая модельная библиотека. Это модернизированная библиотека семейного чтения № 5. Главной особенностью пространства станет небольшой планетарий. Читательский зал разделят на зоны с детской игровой, отделом для студентов и площадкой для творчества: в библиотеке есть все, чтобы писать картины, записывать музыку и учиться.



Новая библиотека буквально превращается в коворкинг —место для работы и досуга. Здесь откроют зону с компьютерами, где доступны электронные библиотеки, есть VR-гарнитура, а во всем здании можно поймать интернет.

Благодаря небольшому планетарию посетители библиотеки будут изучать устройство Солнечной системы, смогут подробнее узнать о космическом пространстве наглядно.

На площадке библиотеки теперь возможно проводить музыкальные вечера, паблик-токи и встречи, для этого выделили специальную зону.