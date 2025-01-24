В Белом доме в Кыштыме откроют интерактивный детский музей

Историки создают концепцию обновленного пространства

Пока в знаменитом Белом доме Кыштыма идет реконструкция, эксперты работают над наполнением обновленного в будущем пространства. Известно, что в 2025 году усадьба сменит название: из «Кыштымского историко-революционного музея» она станет «Кыштымский историко-архитектурный и художественный музей „Усадьба-завод Демидовых „Белый дом“». Что стоит за сменой названия и на каком этапе идет реконструкция старинного особняка — в нашем материале.

В семейном гнезде знаменитых промышленников Демидовых в 1897 году был основан музей минеральных пород и Каслинского фигурного литья. Теперь его ждет не только внешнее обновление, но концептуальное. Но сначала — о ходе реконструкции. От строительных лесов уже избавился один из флигелей и часть главного здания. Рабочие монтируют сложную систему вентиляции, чтобы поддерживать в каждом зале особую температуру и влажность. У проектировщиков ушло три месяца на разработку оптимальной системы, которую можно будет скрыть в стенах и потолках.

В лесах пока остается северный флигель. Фасад, обращенный к заводу, окрашен, ведутся работы по установке цоколя из известняка. Вместе с восстановлением самого здания разрабатывают благоустройство прилегающей территории. Им займутся в теплое время года: восстановят сети тропинок, озеленят.

Фото: администрация Кыштымского городского округа

Уже сейчас известно, что все интерьеры останутся в первозданном виде, а они сами выглядят как произведения искусства. Например, в здании сохранятся литые чугунные камины, которыми пользовались Демидовы. Они были изготовлены в конце ХIХ века. Все утраченные элементы уже восстановили, вскоре их установят и покрасят.

Фото: администрация Кыштымского городского округа

Сохранятся и лестницы: парадная гранитная, деревянная с балясинами, эвакуационная с ажурными перилами и винтовая чугунная. Последнюю, со стороны пруда, на днях восстановили. Она прочная, функциональная, но использоваться не будет — станет просто украшением здания.

Фото: администрация Кыштымского городского округа

Местные историки и эксперты из Челябинского областного музея разрабатывают концепцию усадьбы. Что именно увидят южноуральцы в знаменитом Белом доме, не раскрывается. Пока известно, что смена названия предусматривает расширение потенциала и функционала музея.

«Кыштым, имея сохранившуюся историческую застройку — гражданскую и индустриальную XVIII—XIX веков, позволяет музею документировать культурно-историческую среду города. Кроме того, в фондах музея хранится, изучается, экспонируется и популяризируется историко-культурное наследие усадьбы-завода», — пояснили в администрации округа.

В мэрии также добавили, что уже в этом году представят постоянную экспозицию музея. Для нее предусмотрено более 360 квадратных метров. В здании также расположат зоны отдыха и интерактивный детский музей. Предполагается, что в музее будут проходить тематические уроки и краеведческие занятия, а некоторые экспонаты можно будет потрогать.

К слову, мебель для него будет изготавливаться по индивидуальному заказу.

«Еженедельно мы проводим анализ того, что сделано в „Белом доме“. Реставрация требует усилий и времени, объект очень серьезный и сложный. Работы еще много, она емкая, но она идет, движется. У нас точно все получится. Предполагается, что уже к весне будут закончены работы на южном и северном флигелях, завершатся все работы по инженерным сетям», — поделилась глава Кыштымского городского округа Людмила Шеболаева.

Фото: администрация Кыштымского городского округа