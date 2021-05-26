31 мая в Бакале состоится торжественное открытие виртуального концертного зала. Детская школа искусств выиграла в конкурсе Министерства культуры РФ и получила необходимое оборудование для онлайн-трансляций столичных культурных событий.
«У нас маленький город. Мы единственное учреждение, которое в принципе может обеспечить трансляцию концертов не только для учеников нашей школы, но и для всех желающих горожан. Так что это важное событие для культурной жизни города»,— отметила директор школы искусств Галина Третинник.
Зал рассчитан на 60 мест. Все виртуальные концерты будут бесплатными. Администрация детской школы искусств планирует транслировать концерты Московской филармонии, а также демонстрировать зрителям записи столичных культурных событий, которые находятся в открытом доступе на официальном сайте Министерства культуры РФ, с регулярностью два раза в месяц.
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