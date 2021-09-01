В Аше рекламную вывеску на фасаде заменили граффити

Рисунок посвящен российским спортсменам

В Аше появился первый в городе мурал. Он находится по адресу ул. 40-летия Победы, 1, рисунок сделали в рамках капитального ремонта здания.



Художники нарисовали на торце жилого дома граффити, посвященное российским спортсменам. Ради этого со стены дома демонтировали рекламную вывеску.

Над муралом работал художник из Омска Иван Крячко. Как признался Иван журналистам, он боится высоты. Чтобы закончить граффити, ему приходилось подниматься на автовышке на несколько десятков метров от земли.

«Я очень боюсь высоты. Каждый раз, поднимаясь на автовышку, пытаюсь справиться со своим страхом. Но всё не зря. Город становится ярче и красивее. В этой композиции читается многое: от „бегите во дворец спорта на тренировку“ до философских размышлений о преодолении жизненных трудностей, борьбе со страхами», — прокомментировал художник Иван Крячко.





Для прорисовки граффити художник использовал аэрозольные краски, которые за 10—15 лет выцветают только на 30%. Поэтому рисунок сохранится надолго.

Напомним, что в Челябинской области проходит фестиваль граффити «Наш Mural». В 13 городах региона художники работают над гигантскими рисунками на фасадах домов. Например, здание школы № 1 в селе Кизильском украсили граффити «Полет мыслей».





При этом Аша не вошла в изначальный список городов, участвующих в фестивале, но в течение августа у организаторов появилась возможность реализовать в городе проект омского художника.

