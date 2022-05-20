В Аркаиме на «Ночи музеев» научат плести браслеты из крапивы

Мастер-класс, а также театральный перформанс и концерт под горой пройдут 21 мая

«Плетение вообще — одна из древнейших технологий, освоенных еще в неандертальское время. Для археологов сохранившиеся веревки, циновки и ткани — одна из самых желанных и самых неуловимых находок. Дело все в том, что время и природные условия очень плохие спутники для сохранности изделий из растительного волокна»,

— объясняют сотрудники заповедника.

«Аркаим» присоединился к акции «Ночь музеев». 21 мая на территории заповедника проведут бесплатные мастер-классы, концерты и экскурсии.Утром в музее «Аркаим» состоится мастер-класс по плетению браслетов из крапивы. Начало занятия в 12:00. Позже, в 16:00, на той же площадке гости попробуют изготовить циновку из растений. Проведет мастер-классы археолог Екатерина Трофимова.Программа «Ночи музеев» на Аркаиме продолжится до полуночи. Вечером на сцене у горы Шаманки пройдет концерт необарда Павла Пиковского. К 21:00 в музее «Аркаим» подготовят театральный перформанс о тенях и тайных закоулках нашей души от театра Марины Саватеевой. Завершится акция открытием обновленной экспозиции музея и экскурсией по ней. В этом году выставочные залы отремонтировали, а в экспозиции добавили новые экспонаты.