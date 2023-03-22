В апреле на телеканале «Моя планета» покажут фильм о челябинском метеорите

На съемки в Челябинск приезжал телеведущий Антон Зайцев

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Телеканал «Моя планета» очередной фильм посвятил Челябинску. Съемочная группа выложила анонс, где момент падения (15 февраля 2013 года) смонтирован с телеведущим Антоном Зайцевым, который как бы присутствует, наблюдает и комментирует.

«Антон Зайцев с коллегами снимали передачу в Челябинске и сделали забавную графику, посвященную метеориту. Зацените, как это могло выглядеть в реальности!»— гласит анонс в официальном паблике телеканала в соцсети «ВКонтакте».

Премьера выпуска состоится в апреле. Точную дату выхода «Моя планета» пока не оглашает.



В августе на телеканале «Моя планета» уже выходил фильм «Уральский Париж. Наследие победителей» о Челябинской области. Документальный проект сделан силами Алексея Никулина и программы «Русский след» на деньги президентского гранта. На презентацию в Челябинск, кроме самого Никулина, приезжал директор телеканала Николай Табашников.



