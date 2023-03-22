Телеканал «Моя планета» очередной фильм посвятил Челябинску. Съемочная группа выложила анонс, где момент падения (15 февраля 2013 года) смонтирован с телеведущим Антоном Зайцевым, который как бы присутствует, наблюдает и комментирует.
«Антон Зайцев с коллегами снимали передачу в Челябинске и сделали забавную графику, посвященную метеориту. Зацените, как это могло выглядеть в реальности!»— гласит анонс в официальном паблике телеканала в соцсети «ВКонтакте».
Премьера выпуска состоится в апреле. Точную дату выхода «Моя планета» пока не оглашает.
В августе на телеканале «Моя планета» уже выходил фильм «Уральский Париж. Наследие победителей» о Челябинской области. Документальный проект сделан силами Алексея Никулина и программы «Русский след» на деньги президентского гранта. На презентацию в Челябинск, кроме самого Никулина, приезжал директор телеканала Николай Табашников.