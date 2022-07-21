В ангаре у подножия Уральских гор проведут ярмарку «На рудниках»

В программе спектакли, экскурсии по окрестностям и выставка‑продажа картин

В поселке Слюдорудник 23 и 24 июля состоится ярмарка «На рудниках». В промышленном ангаре у горы Слюдяная откроют торговые ряды и выставку уральских художников. Также организаторы подготовили программу с экскурсией по горам и театральными представлениями.



На площадке пройдут лекции и мастер-классы. Будут учить играть на гуслях, варить мыло, ткать на станке и рисовать портреты по фото. Все бесплатно, но количество мест ограничено, поэтому нужно заранее записаться.

Записаться также приглашают на спектакли. Приедет челябинский театр жестового пения Magic Touch и Вадим Долговых с моноспектаклем «Греческий салат». Актер на сцене играет на гитаре, рассказывает о греческих мифах, супергероях, искусстве, театре и инопланетянах. Получается что-то между балладой и стендапом.

Участников ярмарки приглашают на экскурсии, группу соберут на месте. Есть два маршрута: полуторачасовая прогулка по склону горы Слюдяная и путешествие к скале «Крылья дракона». Прогулки пройдут дважды, и 23, и 24 июля.

Но самое главное на ярмарке — это торговые ряды. Мастера со всей Челябинской области привезут посуду, шкатулки, игрушки, деревянные украшения. Из сладостей на прилавках можно будет найти халву, орехи в бельгийском шоколаде, пастилу.

Начало 23 июля в 12:00 в ангаре. Вход на площадку свободный.

Возрастное ограничение: 0+