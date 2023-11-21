В 2024 году XV фестиваль «Фотофест» пройдет в Златоусте

На конкурс принимают фотографии, сделанные в городе оружейников

Накануне стало известно о том, что в 2024 году XV фестиваль фотографии «Фотофест» пройдет в Златоусте с 24 по 26 мая. Город отпразднует 270-летний юбилей, поэтому фестиваль и фотомарафон решили посвятить ему. Об этом накануне договорились глава Златоуста Максим Пекарский и директор Государственного исторического музея Южного Урала Владимир Богдановский, сообщили в пресс-службе мэрии.

«Главным событием фестиваля станет фотомарафон „Один день из жизни Златоуста“. Он стартует в полночь 25 мая и завершится ровно через сутки. Участие в нем могут принять все желающие — как начинающие фотографы, так и профессионалы»,— рассказали в администрации города.

Первый этап приема конкурсных работ уже стартовал. Принимаются фотографии, сделанные на территории Златоуста в период с 1 сентября 2023 года до 20 мая 2024 года. Фотографы могут направить не более 15 работ до 23 мая на электронную почту FotoSoyuz74@yandex.ru.

Второй этап приема работ пройдет прямо на фестивале. Рассматривать будут только те фотографии, которые участники сделают 25 мая на фотомарафоне.

Кстати, выставка, посвященная «Фотофесту», откроется на Бушуевском фестивале, который в 2024 году пройдет 27 и 28 июля. А к Дню города издадут фотоальбом с лучшими работами, сделанными на фотомарафоне.