В 2024 году ежегодный Бушуевский фестиваль пройдет в Златоусте 27 и 28 июля

В город оружейных мастеров приедут гости из разных уголков России

Администрация Златоуста объявила даты проведения VII Всероссийского Бушуевского фестиваля. В 2024 году он пройдет 27 и 28 июля. Место проведения фестиваля официально не названо, но, скорее всего, это будет территория, прилегающая к ТРК «Тарелка», как и в предыдущие годы.

В этом году фестиваль собрал около 45 тысяч гостей со всей России. Они могли посетить 10 площадок, среди которых «Оружейники», «Город мастеров», «Деревня кузнецов», «Сценическая» и другие. В этом году впервые прошли исторические реконструкции: гостям показали средневековые бои на настоящих мечах. После все желающие могли примерить доспехи и пострелять из лука.

Кроме того, в программе фестиваля было множество интересных мастер-классов и, конечно же, творческих номеров.