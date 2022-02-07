В 2022 году Масленица начнется 28 февраля

Традиционный славянский праздник начинается за 48 дней до Пасхи

В 2022 году Масленица выпадает на 28 февраля. Проводы зимы продлятся неделю, до 6 марта. Традиционно в Масленицу готовят блины, а самой зрелищной частью праздника всегда становится сожжение чучела.



Даты Масленицы всегда зависят от дат Пасхи: она в этом году 24 апреля, а встречать весну и прощаться с зимой принято за 48 дней до православного праздника. После масленичной недели начинается сорокадневный великий пост.

В эту неделю обычно проходят народные гулянья с угощениями и развлечениями. В прошлом году самые крупные гулянья в Челябинске проходили в парке Гагарина.