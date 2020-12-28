Ушел из жизни проректор Южно-Уральского института искусств

Профессор кафедры оркестровых народных инструментов, Виктор Федорович вырастил и вдохновил огромное количество достойных музыкантов

В минувшие выходные в больнице скончался профессор ЮУрГИИ Виктор Бабюк. Среди его учеников — лауреаты и дипломанты международных, всероссийских, областных конкурсов. Виктор Федорович был не только прекрасным педагогом. Как проректор по художественно-творческой работе в ЮУрГИИ он составлял программы и организовывал концерты и фестивали, сотрудничал с солистами и творческими коллективами института, а также с выдающимися российскими и зарубежными артистами.



«Безвременный уход педагога, музыканта, руководителя стал невосполнимой утратой для ЮУрГИИ им. П. И. Чайковского и всего музыкального сообщества. Светлая память о нем навсегда сохранится в сердцах его коллег и учеников. Министерство культуры Челябинской области и администрация ЮУрГИИ им. П. И. Чайковского выражают соболезнования родным и близким», — говорится в сообщении пресс-службы Министерства культуры региона.

