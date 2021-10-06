В Челябинске ушел из жизни муж и соратник Ольги Пона Аарт Хаугей

Имя основателя амстердамской Школы развития современного танца Аарта Хаугея знают все, кто имеет отношение к современному танцу

Пятого октября ушел из жизни Аарт Хаугей, который стоял у истоков создания Челябинского театра современного танца Ольги Пона, определял его политику, был мужем Ольги Пона, ее соратником и вдохновителем.

Они познакомились с 1999 году на фестивале в Вильнюсе. Голландец Аарт Хаугей, авторитетнейшая фигура в мире современного танца, переехал в Россию и стал для Театра Ольги Пона тем человеком, благодаря которому о театре узнали во всем мире. Сооснователь EDDC (Амстердам, Арнхем, Дюссельдорф), он прекрасно разбирался в в танце, много сделал для его развития в мире. Именно Хаугей с его профессиональным статусом и энергией способствовал тому, чтобы челябинский театр узнали в Европе, чтобы он участвовал в фестивалях и покорял сцены мировых столиц.

«Это была невероятно красивая история любви, которая возникла на моих глазах на фестивале в Вильнюсе 1999 года, потом продолжалась в Дюссельдорфе, Москве, Челябинске, Екатеринбурге и далее везде. Вчера, 5 октября 2021 ушел из жизни Аарт Хаугей, муж, друг, опора, соратник хореографа Ольга Пона. Его глубокие нетривиальные мысли о танце, его помощь, советы, размышления — то, чего нам будет не хватать. Аарт давно переехал в Россию, жил в Челябинске, жил интересами Челябинского театра современного танца... Многие удивлялись его выбору — после Запада жить не в самом благополучном и не столичном Челябинске. А мне кажется, глубокая любовь к Оле и стране, в которой он жил все последнее время, как-то сливались воедино. Вспоминаю наши встречи, он всегда говорил, что видит здесь особые процессы, которых не наблюдал ни в Америке, где провел первую половину жизни, ни в Европе, где жил потом...» — написала проникновенный пост в фейсбуке арт-директор Международного фестиваля «На Грани» Лариса Барыкина.



Редакция Первого областного информационного агентства приносит свои соболезования Ольге Поне, ее родным, друзьям, близким и коллективу Челябинского театра современного танца.