Ушел из жизни кинорежиссер Владимир Меньшов

Причиной смерти называют последствия перенесенного коронавируса. Режиссеру было 82 года

Кинорежиссер, обладатель премии «Оскар», автор кинохита «Москва слезам не верит» Владимир Меньшов скончался сегодня, 5 июля, после перенесенного коронавируса. Сообщалось, что Владимир Меньшов заболел в конце июня и перенес заболевание в легкой форме. Об этом сообщает ТАСС.

Владимир Меньшов приезжал в Челябинск в 2013 году в качестве почетного гостя Народной премии «Светлое прошлое». Он вручал статуэтку лауреата кинорежиссеру Вере Сторожевой, дипломную работу которой он принимал на Высших режиссерских курсах.

Одним из награжденных на той же церемонии был наш земляк художник Игорь Белковский, который попросил у Меньшова разрешения сделать его портрет.

Владимир Меньшов был не против, они встретились в Москве, и в 2014 году Игорь Белковский написал портрет любимого народного кинорежиссера. Последний портрет.«Мосфильм» выразил глубокие соболезнования коллегам, родным и близким режиссера. О дате и времени прощания с режиссером станет известно позднее.