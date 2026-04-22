Ушел из жизни глава Ассоциации музыкантов Урала Евгений Горенбург

Прощание с продюсером пройдет 24 апреля

В Екатеринбурге на 67-м году жизни скончался Евгений Горенбург — продюсер, музыкант, основатель крупнейшего опен-эйра страны Ural Music Night и один из столпов свердловской рок-культуры, сообщает портал fedpress.ru. Прощание с Евгением Горенбургом состоится 24 апреля с 11:00 до 13:00 в центре культуры «Урал».

Команда его продюсерского центра «ЛАД» уже пообещала, что фестивали «Уральская ночь музыки», «Красная строка» и «Гиккон» все равно состоятся.

Соболезнования в связи с кончиной деятеля культуры выразил губернатор Свердловской области Денис Паслер. Он отметил, что проекты Евгения Горенбурга находили отклик в сердцах сотен тысяч людей и были известны далеко за пределами региона.

Евгений Горенбург родился 13 января 1960 года в Свердловске. Получил диплом терапевта в Свердловском медицинском институте, поначалу работал по специальности и даже проходил спецподготовку для работы в странах Африки. Еще студентом, с 1983 года, он начинал как организатор выездных дискотек, а в 1987-м создал группу «ТОП», определившую собственный стиль как «бабл-гам-рок» — легкий, ироничный и нарочито несерьезный. Коллектив существует до сих пор.

В 2015 году Евгений Горенбург предложил формат «Ночи музыки» по аналогии с «Ночью музеев». Проект не просто выжил, но и разросся до масштабов крупнейшего однодневного музыкального фестиваля в России.