Усадьба с торговыми лавками Панковых в пригороде Троицка признана объектом культурного наследия

Ее построили в конце XIX века

В Челябинской области на один объект культурного наследия больше — в реестр включили дореволюционное здание в селе Кособродка неподалеку от Троицка. Раньше оно принадлежало купцам Панковым. Как рассказали в региональном комитете охраны ОКН, решение приняли потому, что усадьба имеет историко-архитектурную, градостроительную, архитектурно-художественную и мемориальную ценность как пример культуры бывшей Оренбургской губернии.

Дом с торговыми лавками усадьбы Панковых появился на церковной площади еще в 1898 году. Первыми владельцами были оренбургские казаки, занимавшиеся торговлей и выделкой кожи, три брата — Федор, Зиновий и Петр Панковы. Усадьбу выполнили из кирпича, рядом пристроили помещения для торговых лавок. Весь единый комплекс за прошедшие годы почти не подвергался изменениям.

В советское время здание пытались приспособить под разные нужды. В годы Великой Отечественной войны здесь разместили санаторий для военных летчиков. После войны — открыли пионерский лагерь. А в пятидесятых годах прошлого века в доме начали давать комнаты для переселенцев из Белорусской ССР. Также здесь находилась мастерская для производства коробов для нужд совхоза.

В конце 60-х годов в бывшей усадьбе открыли детский сад, который перестал принимать детей уже в 90-е. Примерно с 2000 года в здании разместили 5-е отделение конторы совхоза «Кособродский», которое просуществовало семь лет. С 2012 года здание передано казачьей общине.