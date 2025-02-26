Усадьба купца Музафара в Троицке пополнила список объектов культурного наследия

Здание было построено в 1870 году

Список объектов культурного наследия Челябинской области пополнился еще одним пунктом — усадьбой Музафара на улице Ленина, 97 в Троицке. Об этом сообщили в региональном Госкомитете ОКН.

Это двухэтажный жилой дом и торговая лавка, связанные между собой воротами. Постройка появилась в 1870 году и до сих пор отражает приметы той эпохи и хранит историю купеческой жизни Троицка, торговли и местных традиций. Главная особенность усадьбы — фасад. Он украшен выделяющими на фоне других зданий угловой пилястрой с бриллиантовым рустом, «ушастыми» наличниками и ступенчатыми карнизами.

Особняк был выявлен как «Дом Уразаева с торговой лавкой», но, как рассказывают в Госкомитете, нет доказательств, что предпринимателя Уразаева что-то связывало с этим домом. Утверждают, что усадьба принадлежала купцу Музафару. На первом этаже был магазин, который местные жители прозвали «Музафарка».