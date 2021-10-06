Уроженка Магнитогорска нарисовала более пятисот веб-комиксов «Маша блин» о себе и подругах

История о том, как локальный прикол превратился в популярный Инстаграм-проект

30-летняя Мария Медведик известна в сети благодаря серии веб-комиксов «Маша блин». Героиня юмористических историй — веселая и немного странная девушка Маша, которая старается справиться с бытовыми трудностями и найти общий язык с мужем. Как рассказывает художница, комикс изначально был локальным приколом для подруг. Но в итоге «прикол» затянулся — короткие истории разлетелись по сети, за шесть лет Маша нарисовала более 500 серий, и самые интересные работы изданы в «Эксмо».



Мария Медведик родилась в Магнитогорске. В детстве она часто переезжала, так как родители были военные. Какое-то время жила в Самаре, Екатеринбурге, а сейчас в Москве. Бабушка и дедушка оставались в городе металлургов, и Маша часто отправлялась к ним в гости на лето.

С художественной школой у Марии не срослось, девушка не смогла проходить туда и год. После одиннадцатого класса закончила университет и устроилась работать в банк в Москве. За три года дослужилась до руководителя отдела ипотечного кредитования, но решила все бросить и уволилась «в никуда» — искать себя в другой сфере.

Идея комиксов «Маша блин» родилась во время посиделок с подругой. Девушки пили коктейли, обсуждали будничные проблемы и в шутку решили нарисовать комикс о себе. В своей сумке Маша нашла три цветных карандаша: бирюзовый, бежевый и красный. Эта цветовая гамма легла в основу рисунка: героиню с пучком на голове нарядили в полосатое платье, а её бородатого мужа в тельняшку.

«Мы тогда сильно засиделись, нас пошли встречать наши мужчины. И муж, увидев нас, сказал „Маша блин!“ Мы похихикали, фраза нам понравилась. В итоге она превратилась в название серии, так как почти каждый комикс заканчивается „фейспалмом“ мужа, и этими словами», — рассказала Мария Медведик журналисту ИА «Первое областное».

Сюжеты для комиксов Марии постоянно подкидывали подруги. Это могла быть история про покупку шоколадной пасты и подколки мужа или неудачи со стиркой, когда все белье в машинке покрасил злосчастный красный носок. Получившиеся истории Маша выставляла в сообществе во «ВКонтакте», друзья делали репосты, и таким нехитрым способом набиралась все новая и новая аудитория.

«В какой-то момент я пыталась придумывать истории от себя, из головы. Но ничего не получалось. В комментариях начали писать, что ерунда какая-то, не бывает так. Люди почувствовали, что истории ненастоящие. И я перестала их выдумывать — продолжила утрировать реальные. Например, приду на маникюр и слышу, как за соседним столом девушка жалуется, что поцарапала машину мужа и размышляет, как бы аккуратно в этом признаться. Вот и готовый сюжет», — улыбается художница.

Как считает Мария, у неё с героиней не так уж и много общего. Она почти не носит пучок, редко ругается со своим мужем Гришей, а новенькие туфли и платья не вызывают у неё восторга. Кстати, туфель в гардеробе художницы нет совсем, так как она считает их неудобными. А вот Маша из комиксов их любит.

«У меня нет полосатого красного платья, а у мужа тельняшки. Единственное попадание — да, у мужа правда борода. Ещё у нас есть собака Гиннесс, но в комиксах её нет — ну не смешная она, не хочется про неё рисовать. Нужно понимать, что мои герои — это обобщенные образы, и в Маше заложены десятки людей», — рассказывает Мария.

Комиксы Маша сейчас рисует быстро, в свободный день успевает сделать по семь веб-историй. Технология простая: картинки Маша рисует цветными карандашами, потом сканирует, обрабатывает в Фотошопе и выставляется в сеть.

Несколько лет назад лучшие комиксы Маши издали в «Эксмо»

Недавно в серии появился третий постоянный персонаж — маленький ребенок. Это связано с тем, что у художницы родился её сын Лев.

«Я долго, очень долго не хотела включать сына в комикс. Мне казалось, что это не интересно, дети постоянно становятся героями веб-историй, и кажется, про них уже все сказано. Но с появлением ребенка моё окружение поменялось, и начали появляться сюжеты, связанные с детьми. В какой-то момент без сына в комиксах стало невозможно обходиться», — смеется Маша.

Как признается художница, глобальных планов на развитие проекта у неё никогда не было и нет. Рисует она только в свободное время и по настроению. Были случаи, когда новых комиксов не публиковалось по полгода. Несмотря на такие перерывы, читатели не оставляют Машу и посты с комиксами набирают по тысячи лайков.

«Маша Блин» никогда не был и вряд ли будет коммерческим проектом. Когда-то я решила для себя, что буду рисовать по вдохновению, не буду вымучивать сюжеты, чтобы выкладывать все по графику. Пусть лучше одна картинка в месяц появляется, зато отличная. Это, как ни странно, работает. В рекламу Инстаграма я не вкладывалась, но аудитория растет. Меня сейчас даже на улицах узнают», — размышляет Маша.

