Уроженец Миасса снялся в комедийном сериале для федерального канала

Актер рассказал о своей работе

Илья Никулин, уроженец Миасса, сыграл роль простого деревенского парня в новом комедийном сериале «Про это самое» (16+). Его покажут на телеканале ТНТ. Зрители увидят трогательную историю о важных темах — отношениях, семье, самопознании, сообщают журналисты медиахолдинга «Первый областной» в Миассе.

«Я уверен, что среди множества колоритных и классных персонажей в этом сериале, в том числе и в моем персонаже, вы найдете себя или своего друга, знакомого. И от этого смотреть этот сериал будет еще веселее и интереснее»,— рассказал Илья Никулин.

Актер родился и вырос в Миассе. Сейчас он живет и работает в Москве в театре имени Владимира Маяковского. В родной город Илья Никулин приезжает, чтобы зарядиться новыми силами.

«Я всегда очень радуюсь, когда вижу, как город развивается. И очень удивляюсь, насколько деятельны люди в Миассе. Это прекрасно, и меня очень заряжает. Я часто приезжаю опустошенный в Миасс. Пробуду там три дня, и наполненный силами возвращаюсь в Москву, чтобы дальше работать»,— говорит актер.

Показ сериала стартует 14 апреля.