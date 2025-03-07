Уральцы хотят жить с Шерлоком Холмсом, Хагридом и мистером Дарси в одной квартире

Этих книжных героев назвали лучшими соседями для совместной аренды

Жители Урала назвали Шерлока Холмса идеальным соседом для аренды квартиры. К таким результатам пришли аналитики сервисов «Авито Недвижимость» и «Литрес».

Так, 22% опрошенных захотели бы жить со знаменитым сыщиком. Следующие в топе соседей — Джейн Эйр (12%), Наташа Ростова (10%), Хагрид (10%), Маргарита из «Мастера и Маргариты» (9%). В рейтинг желанных компаньонов попали Мастер (тоже из произведения Булгакова), Элизабет Беннет, Сириус Блэк, Владимир Ленский, Джей Гэтсби, мистер Дарси. На удивление по 3% опрошенных хотели бы жить с Григорием Печориным и Евгением Базаровым.

А вот с кем не хотели бы жить уральцы, так это с Плюшкиным из «Мертвых душ». Против него проголосовали 22% опрошенных. Также в антирейтинг попали Кабаниха из «Грозы» (15%), Хлестаков (10%), Обломов (9%), Долорес Амбридж (9%), миледи Винтер из «Трех мушкетеров» (8%), Вернон Дурсль (7%). Еще уральцы не хотели бы жить с Анной Карениной, Свидригайловым из «Преступления и наказания», Скарлетт О’Хара, Тихоном Кабановым из «Грозы», Алексеем Молчалиным из «Горя от ума», Грушницким из «Героя нашего времени» и Федором Карамазовым.

«Неудивительно, что первое место занял великий Шерлок Холмс: такое соседство обещает безопасность и надежность, если сделать скидку на опыты и толпы посетителей знаменитого сыщика. Рядом с Холмсом жить точно нескучно, да и есть надежда на благоразумие Ватсона. Поселиться по соседству с Наташей Ростовой и Джейн Эйр было бы спокойнее: яркие героини и порядок любят, и культурный разговор поддержат. Нежелание соседствовать с Плюшкиным, Кабанихой, Хлестаковым, миледи и Амбридж вполне понятно. Но чем не угодил Обломов? Один из самых спокойных и тихих соседей», — отметила редактор художественной литературы группы компаний «Литрес» Анна Данилина.

При этом уральцы хотят, чтобы предполагаемые соседи обладали следующими качествами: умение поддерживать порядок (65%), соблюдение финансовых обязательств (50%), уважение личного пространства (45%), соблюдение тишины (30%), общие интересы (26%), открытость к общению (18%).