Уральский духовой оркестр сыграет рок‑хиты

Лучшие песни отечественных и зарубежных звезд прозвучат в исполнении солистов Челябинской филармонии

25 января в Концертном зале имени Прокофьева — премьера концерта «Звезда по имени Солнце». Это событие было запланировано на осень 2022 года. Челябинская филармония проводила кастинг вокалистов, которые хотели спеть со сцены хиты любимых исполнителей.

Но концепция изменилась, концерт был перенесен . Хиты прозвучат в исполнении солистов Челябинской филармонии Алины Анищенко, Екатерины Берсеневой, Кристины Рыжковской, Рустама Зайченко, Николая Игнатьева и Святослава Хазова. В программе — композиции Scorpions, Queen, Bon Jovi, Deep Purple и отечественных групп «Кино», «Король и Шут», «Агата Кристи», Nautilus Pompilius.

Начало концерта — в 18:30.



