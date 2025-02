«Уральский диксиленд Игоря Бурко» отмечает 55‑летний юбилей

Артисты встретят день рождения ансамбля на сцене

Ансамбль «Уральский диксиленд Игоря Бурко» празднует 55 лет. В честь праздника музыканты устроят концерт (6+) с произведениями Дж. Маркса, С. Симонса, И. Дунаевского и Дж. Хермана. Об этом рассказали в Челябинской филармонии.

На сцене выступят не только сами юбиляры, но и Диксиленд под управлением Максима Пиганова «Дикси-Джем», который играет в стиле ривайвл, и российская вокалистка, виртуоз-импровизатор Карина Кожевникова. Ко дню рождения они сыграют на сцене Концертного зала имени Прокофьева 18 февраля. В программе вечера 16 композиций: All of Me, Bourbon Street Parade и другие.

«Уральский диксиленд» считается одним из лучших джазовых коллективов страны. Он был создан в Челябинске в 1969 году. Участники ансамбля работают в стилях диксиленд, мейнстрим, би-боп, джаз-рок и smooth-jazz.