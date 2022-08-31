Уральские панки устроят концерт во дворе усадьбы Рябининых

Группа Truckdrivers вернулась в Челябинск после тура по стране

3 сентября во дворе усадьбы Рябининых играет челябинская команда Truckdrivers. И хотя официально сезон опен-эйров уже закрыт, регги-панк-группа собирается немного продлить лето.



Название группы переводится как «Дальнобойщики». Вокалист Руслан Шакиров поет о свободе, солнце, молодости и разгильдяйстве под ритмы жаркой Ямайки и дисторшна. Получается регги-панк, под который здорово путешествовать или слэмиться под сценой, как и бывает на их концертах.

Именно Truckdrivers организовала под Челябинском большой панк-фестиваль «Океан кайфа». Сами ребята нечасто играют в Челябинске, так как постоянно гастролируют по стране — не раз выступали в Санкт-Петербурге, Москве, Ярославле, а как-то ездили в Беларусь, чтобы сыграть Минске. Вот и теперь через шесть дней после вечеринки дома уедут в Калининград.

Начало концерта — 3 сентября в 19:00 во дворе усадьбы Рябининых на Каслинской, 137.

Мероприятие для лиц старше 18 лет.