Уральская биеннале откроет творческие лаборатории в Челябинской области

Заявку на конкурсный отбор проектов можно отправить до 29 марта

Уральская биеннале современного искусства объявила конкурс на создание творческих лабораторий в Челябинской области летом 2023 года.

Напомним, в прошлые годы Уральская биеннале открывала целые арт-резиденции в Челябинске и области. Художники и перформеры приезжали в Сатку и рисовали граффити, расставляли зеркала в чаше Березовского карьера, создавали скульптурные композиции для Кыштыма и открывали художественные школы в самом Челябинске.

Традиционно эксперты и художники биеннале работают на промышленных площадках — руинах и заброшенных заводах, ландшафтных технических сооружениях, необычных, а иногда и секретных объектах. Так, на биеннале 2021—2022 арт-резиденция открылась в поселке Сокол под Снежинском. На территории бывшей радиологической Лаборатории Б художник Павел Отдельнов создал проект «Звенящий след», превратив коридор заброшенного санатория НКВД в выставочную площадку с арт-объектами.

В этом году формат биеннале изменился. Вместо резиденций будут лаборатории, для которых важен не только индустриальный смысл и контекст площадки, но и инициативная группа, желающая это пространство изменить и наполнить новым смыслом.

«Мы предлагаем участникам освоить практики соучаствующего проектирования и применить их в работе с индустриальными территориями. Основными векторами лаборатории станут ориентация на запросы местных сообществ, вовлечение жителей города в проектирование и производство художественного продукта, проведение просветительских мероприятий», — говорят организаторы биеннале.

Со своей стороны, Уральская биеннале позовет в лаборатории урбанистов, художников, архитекторов и музейных проектировщиков, чтобы концепция будущего проекта была не только интересной, но и реальной.

Заявки на проведение лаборатории биеннале можно отправить до 29 марта. Как именно это сделать — расскажут организаторы, если вы им напишите на почту air@uralbiennial.ru.

Напомним, в Челябинской области Уральская биеннале проходила несколько раз. Выбирались разные площадки, среди которых была одна постоянная — Сатка. В этом году формат изменился, а значит, и территории могут быть совсем другими.