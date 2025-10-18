Уникальную выставку в честь 130‑летия Сергея Есенина открыли в Челябинске

Она погрузит посетителей в эпоху жизни поэта

Сегодня, 18 октября, в западной башне Исторического музея Южного Урала открывается выставка в честь 130‑летия со дня рождения Сергея Есенина. Посетителей ждут фотографии, предметы быта и уникальные архивные документы, которые погрузят в атмосферу жизни поэта, а также лекции и творческие встречи, сообщили в пресс-службе музея.

Концепцию выставки построили на глубоком погружении в эпоху и атмосферу жизни Есенина через предметы быта, фотографии, инсталляции. Дух есенинского времени и его рязанского дома воссоздали при помощи рушников, вышитых полотенец, сельской утвари. Также на выставке можно будет увидеть посмертную маску поэта и его коллекцию книг.

«Выставка — не только попытка увидеть биографию поэта без прикрас и легенд. За романтическим фасадом золотоволосого крестьянского певца и трагического гения скрыта сложная, многогранная личность. Его судьба сконцентрировала суть переживаний целого поколения, жившего сто лет назад. И сегодня глубинные поиски своей идентичности на фоне исторической травмы снова откликаются в сердцах россиян»,— рассказали организаторы.

Узнать больше о Сергее Есенине гости выставки смогут и от Алексея Казакова — главного редактора альманаха «Есенинский вестник». Он проведет творческие встречи, а также прочитает лекции.

Выставка будет работать до 1 февраля 2026 года.

Возрастное ограничение 6+