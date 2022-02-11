Умерла жена Валерия Тодоровского Евгения Брик

Актрисе было сорок лет

Сегодня, 11 февраля, ушла из жизни жена режиссера Валерия Тодоровского Евгения Брик. Об этом сообщил представитель режиссера и написала на своей странице в FB журналист Катерина Гордеева.

«Сегодня, 10 февраля, умерла Евгения Брик. Женя. Одна из самых красивых, веселых и верящих в жизнь. Женщина совершенно инопланетной красоты и стального характера. Женя не хотела, чтобы кто-то знал, что она болеет. Думаю, ей было бы неприятно, если бы стали обсуждать подробности. У Жени осталась дочь Зоя, которую она бесконечно любила, муж Валерий Тодоровский, мама и сестра. Им — соболезнования и огромное сочувствие. И сил. Потому что теперь надо будет выучиться жить без Жени. Светлая память», — написала Катерина Гордеева.

Евгения Брик была известна по ролям в фильмах «Стиляги», «Оттепель», «Географ глобус пропил», «Одесса», «Елки 1914». С Валерием Тодоровским актриса познакомилась на одном из кастингов в 2003 году, ей было 22 года. Женя делала карьеру модели, занималась иностранными языками. Роли тогда Евгения не получила. Валерий Тодоровский спустя какое-то время ушел из семьи (он был женат на дочери Виктории Токаревой, Наталье), через четыре года пара расписалась, в 2009 году у них родилась дочь Зоя.



О причинах смерти сообщается только, что это была «долгая продолжительная болезнь».

