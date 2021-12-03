Знаменитая актриса советского и российского кино, бабушка Ивана Урганта скончалась сегодня, 3 декабря, на 93-м году жизни.
Одна из наиболее известных ее ролей — медсестра Рая из фильма Андрея Смирнова «Белорусский вокзал». С песней Булата Окуджавы «Здесь птицы не поют» она вошла в каждый дом и заставила прожить военную долю с необыкновенной силой и трагизмом.
Не менее любимый публикой внук актрисы Иван Ургант назвал первую дочь в честь бабушки. Нину Ургант Иван называл по имени, публиковал в своих соцсетях ее фотографии последних лет и подшучивал на ней — впрочем, пикировки были взаимными.
«Я, главное, говорю, — Нина, ты краситься будешь? Все-таки День Рождения. А она, — Ванечка, иди в ж**у!» — написал Иван короткий пост в день 90-летия бабушки и опубликовал ее домашнюю фотографию (орфография и пунктуация автора даны без изменений. — Прим. ред.).
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