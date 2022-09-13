Во Франции 13 сентября скончался режиссер Жан-Люк Годар. Об этом изданию Liberation сообщили его родственники.

Годару был 91 год. Он снимал фильмы с середины прошлого века и за творческую биографию выпустил 225 картин: игровых, документальных и артхаусных. Его называют первым режиссером французской «новой волны» и самым радикальным культурным деятелем в 1960—1970-е годы. Это он в 1968 году сорвал церемонию открытия Каннского фестиваля, буквально повиснув на занавесе.

Первый фильм Годара «На последнем дыхании» стал хитом в СССР и открыл миру Жан-Поля Бельмондо.

В 2011 году он получил «Оскар» за вклад в развитие кинематографа. В 2014-м —  снял собственный фильм «Прощай, речь 3D», где через визуальные образы, закадровый голос и художественные приемы высказал все, что он думает о мире, режимах разных стран и, особенно, России.

А в 2018-м на Каннском фестивале Годар сказал, что Европа должна быть добрее к России.

«Как говорил Достоевский, мы должны быть добры и милосердны. И я всегда так буду относиться к России», — пообещал Годар.