Умер Жан-Люк Годар. Кинорежиссер, открывший для нас Бельмондо

Известный француз снял более 200 фильмов

«Как говорил Достоевский, мы должны быть добры и милосердны. И я всегда так буду относиться к России»,

— пообещал Годар.