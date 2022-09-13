Во Франции 13 сентября скончался режиссер Жан-Люк Годар. Об этом изданию Liberation сообщили его родственники.
Годару был 91 год. Он снимал фильмы с середины прошлого века и за творческую биографию выпустил 225 картин: игровых, документальных и артхаусных. Его называют первым режиссером французской «новой волны» и самым радикальным культурным деятелем в 1960—1970-е годы. Это он в 1968 году сорвал церемонию открытия Каннского фестиваля, буквально повиснув на занавесе.
Первый фильм Годара «На последнем дыхании» стал хитом в СССР и открыл миру Жан-Поля Бельмондо.
В 2011 году он получил «Оскар» за вклад в развитие кинематографа. В 2014-м — снял собственный фильм «Прощай, речь 3D», где через визуальные образы, закадровый голос и художественные приемы высказал все, что он думает о мире, режимах разных стран и, особенно, России.
А в 2018-м на Каннском фестивале Годар сказал, что Европа должна быть добрее к России.
«Как говорил Достоевский, мы должны быть добры и милосердны. И я всегда так буду относиться к России», — пообещал Годар.
Коронавирус Общество Происшествия Культура Политика Наука Спорт Хоккей В мире Миасс Мнения Наш продукт Туризм Фоторепортаж ШОС и БРИКС Экономика
Время новостей Время новостей. Итоги Большая студия В поисках самоцветов Весь спорт Время новостей. Миасс Дикий Урал Дипломатическая миссия Есть вопрос Зеленая передача Как тебе такое, Илон Маск? Наше утро О здоровье Происшествия Свободный лед Согрина против мифов Специальный репортаж Суперстар Уралым Хлеба и зрелищ Хорошие песни ЭкоЛогика Тик-толк Еще... В гостях у Митрофановны Моя деревня Национальный интерес