Сегодня, 23 июня, стало известно о смерти певца, солиста группы «Ласковый май» Юрия Шатунова. По предварительным данным, причина — острая сердечная недостаточность.
Юрию Шатунову было 48 лет. Он скончался ночью в домодедовской больнице в Москве, куда его в экстренном порядке доставила скорая помощь.
Не так давно, 16 июня, Шатунов смог через суд доказать авторство своих песен: Ставропольский краевой суд забрал у Андрея Разина исключительные права на творчество группы «Ласковый май» и признал, что песни принадлежат певцу Юрию Шатунову.
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