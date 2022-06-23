Умер солист «Ласкового мая» Юрий Шатунов

По сообщениям СМИ, у певца случился обширный инфаркт

Сегодня, 23 июня, стало известно о смерти певца, солиста группы «Ласковый май» Юрия Шатунова. По предварительным данным, причина — острая сердечная недостаточность.



Юрию Шатунову было 48 лет. Он скончался ночью в домодедовской больнице в Москве, куда его в экстренном порядке доставила скорая помощь.



Не так давно, 16 июня, Шатунов смог через суд доказать авторство своих песен: Ставропольский краевой суд забрал у Андрея Разина исключительные права на творчество группы «Ласковый май» и признал, что песни принадлежат певцу Юрию Шатунову.

