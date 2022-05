Умер один из основателей группы Depeche Mode

Эндрю Флетчер скончался на 61‑м году жизни

Ушел из жизни один из основателей группы Depeche Mode клавишник Эндрю Флетчер. Об этом сообщили на официальном аккаунте группы. Музыканту было 60 лет.



«Мы шокированы и преисполнены грусти из-за смерти нашего дорогого друга и товарища по группе Энди Флетчера. „Флетч“ был человеком с золотым сердцем, который всегда готов поддержать в нужный момент», — цитирует сообщение музыкантов ТАСС.

Близкие не разглашают причины смерти музыканта. Сам клавишник ранее не делал никаких заявлений о серьезных проблемах со здоровьем.

Эндрю Джон Леонард Флетчер родился в 1961 году в Великобритании, графство Ноттингемшир. В 1970-х вместе со школьными приятелями Энди организовал группу No Romance in China, которая потом преобразовалась в трио Composition of Sound. В 1980 году название группы сменили на Depeche Mode, в первый состав вместе с Эндрю вошли Дэйв Гаан, Мартин Гор и Винс Кларк.