Ушел из жизни один из основателей группы Depeche Mode клавишник Эндрю Флетчер. Об этом сообщили на официальном аккаунте группы. Музыканту было 60 лет.
«Мы шокированы и преисполнены грусти из-за смерти нашего дорогого друга и товарища по группе Энди Флетчера. „Флетч“ был человеком с золотым сердцем, который всегда готов поддержать в нужный момент», — цитирует сообщение музыкантов ТАСС.
Близкие не разглашают причины смерти музыканта. Сам клавишник ранее не делал никаких заявлений о серьезных проблемах со здоровьем.
Эндрю Джон Леонард Флетчер родился в 1961 году в Великобритании, графство Ноттингемшир. В 1970-х вместе со школьными приятелями Энди организовал группу No Romance in China, которая потом преобразовалась в трио Composition of Sound. В 1980 году название группы сменили на Depeche Mode, в первый состав вместе с Эндрю вошли Дэйв Гаан, Мартин Гор и Винс Кларк.