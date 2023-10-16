Умер композитор Геннадий Гладков

Автору знаменитой музыки к советским мультфильмам было 88 лет

Автору музыки к самым любимым советским мультфильмам и фильмам было 88 лет.



«Бременские музыканты», «Малыш и Карлсон», «Джентльмены удачи», «12 стульев», «Голубой щенок», «Собака на сене», «Обыкновенное чудо», «Формула любви», «Человек с бульвара Капуцинов», «Убить дракона»… — он сочинил музыку больше чем к 110 картинам, большинство из его знаменитых треков до сих пор на слуху.



Геннадий Гладков исполнил партию Короля в мультфильме «По следам бременских музыкантов» и вспоминал об этом как о своем высоком достижении. Именно «Бременские музыканты» принесли ему всенародную популярность, он стал востребованным композитором, сотрудничал с театрами (особенно с «Ленкомом»), писал и оперы, и сюиты, и мюзиклы, среди которых «Бременские музыканты», «Темп-1929», «Дульсинея Тобосская», «Тиль», «Хоттабыч».



В 2002 году Гладкову было присвоено звание народного артиста Российской Федерации.

