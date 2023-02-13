Умер кинорежиссер Вадим Абдрашитов

Автор фильмов «Плюмбум...», «Парад планет» и других хитов перестроечного периода

Скончался режиссер Вадим Абрашитов — ему было 78 лет, он умер от рака. О смерти творческого деятеля сообщил его зять, театральный режиссер Кирилл Вытоптов.

«Большой художник, смелый и решительный человек, глава огромной семьи. Любящий и любимый. Нет сил это осознавать. Царствие Небесное»,

— написал Вытоптов в социальных сетях.

Вадим Абдрашитов пришел в режиссуру уже сложившимся человеком: за плечами был железнодорожный техникум, химико-технологический институт и работа на заводе. Его картины — штучные и уникальные. Он снял 11 фильмов, и почти все — в сотрудничестве со сценаристом Александром Миндадзе. Самые известные работы — предперестроечные и перестроечные фильмы, такие как «Парад планет», драма про советского супергероя «Плюмбум...», «Слуга». И более ранние фильмы — «Охота на лис», драма «Поворот» с совсем молодым Олегом Янковским.Практически каждая из работ режиссера была отмечена наградой российского или европейского кинофестиваля. Однако Абдрашитов настаивал, что его фильмы — не артхаус, пусть эти драмы и не укладываются в рамки привычного.В «нулевые» Абдрашитов фильмы почти не снимал: вышло лишь две картины. Остальное время он посвятил студентам ВГИКа.Критик Лев Аннинский отмечал, что поразительная особенность и новизна киноязыка Абдрашитова в том, что ее легко почувствовать, но совершенно невозможно описать в словах и киноведческих терминах. И подход к развитию сюжета превращает режиссера Абдрашитова в социолога, исследующего души людей.