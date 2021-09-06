Умер актёр Жан-Поль Бельмондо

Известный французский артист умер в возрасте 88 лет

Известный французский артист театра и кино Жан-Поль Бельмондо, известный по многим картинам, но особенно зрителям — «Профессионал» и «Безумный Пьеро» скончался в своем доме 6 сентября. Об этом сообщает информационное агентство Agence France-Presse. Причина смерти не сообщается.



«Он испытывал сильную усталость в последние месяцы. Он ушел спокойно», — сообщил адвокат актера Мишель Годест.

Карьера Бельмондо началась в 1957 году с фильмом «Мольер», откуда все сцены с его участием в итоге были вырезаны. Артист сыграл более 100 ролей в кино и театре, в том числе в оскароносном фильме «Чочара».