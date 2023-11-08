Уфимский ансамбль «Мирас» приедет с гастролями в Челябинскую область

Выступления пройдут в рамках федеральной программы «Мы — Россия»

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Уфимский ансамбль песни и танца «Мирас» выступит с концертной программой в шести городах Челябинской области с 14 по 19 ноября.

«Мирас» — визитная карточка Уфы и Башкортостана, один из ведущих профессиональных коллективов России. По отзывам профессионалов, зрителей, журналистов, каждое представление коллектива — яркое действо, праздник мастерства и таланта, живое звучание души народа. В основе репертуара — танцы и песни народов Республики Башкортостан, в числе которых башкирский, русский, татарский, чувашский, удмуртский, марийский и другие. Визитная карточка ансамбля «Мирас» — масштабные и многоплановые вокально-хореографические композиции, такие как «Раз вечор», «У шатра», «Салауатҡа дан» («Слава Салавату»), «Өлгөр» («Шустрый»)

Хоровые произведения хора ансамбля основаны на фольклоре разных народов Урала, они озарены внутренней энергией, силой и мощью. Такие сочинения, как «Буранбай», «Сынрау торна», «Матушка Россия», уходят корнями в давние века и в исполнении хора звучат как гимны. Особой популярностью среди зрителей пользуются выступления солистов ансамбля. В репертуаре кураиста Юлая Касимова — не только башкирские народные мелодии, но и популярные хиты современности. Заслуженная артистка РБ Залия Ганиатуллина очаровывает живым исполнением современных и народных композиций на кыл-кубызе. Завораживающие голоса, обширный репертуар заслуженных артистов РБ Ильшата Шайхуллина и Венеры Юлгильдиной не оставят никого равнодушными.

«Мирас» даст концерты в шести городах Челябинской области подряд: Миньяре (14 ноября), Миассе (15 ноября), Кунашаке (16 ноября), Аргаяше (17 ноября), Магнитогорске (18 ноября) и Челябинске (19 ноября).



Гастроли пройдут в рамках федеральной программы «Мы — Россия» согласно Всероссийскому гастрольно-концертному плану Министерства культуры Российской Федерации. Программа реализуется «Росконцертом».

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