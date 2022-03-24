Учителя музыки в Челябинской области получат по миллиону рублей за переезд в провинцию

В регионе стартовала программа «Земский работник культуры»

Для решения кадровой проблемы в школах искусств по инициативе губернатора Алексея Текслера разработана программа «Земский работник культуры». Преподаватели музыки, которые переедут в города с населением меньше 50 тысяч человек, получат по миллиону рублей. Сумму можно потратить по своему усмотрению. Главное — отработать три года.



Министр культуры Алексей Бетехтин вместе с ректором Южно-Уральского государственного института искусств имени П. И. Чайковского Еленой Сизовой рассказали на пресс-конференции, почему возник кадровый голод.

«В наш вуз поступает 25 процентов абитуриентов из Челябинска и 45—50 процентов — из городов области. Но 80 процентов выпускников остаются в Челябинске, многие находят работу в городе с первых курсов. Только полтора процента возвращаются в свои родные города», — рассказывает Елена Сизова.

Эти данные подтверждает начальник управления культуры Ашинского района Алиса Несгорова.

«Из 48 выпускников из нашего района, которые поступили в высшие учебные заведения по профильным специальностям, вернулся только один», — поясняет Алиса Несгорова.

Проблема известна давно и близка к критической точке: не хватает 30 процентов учителей. Большинство преподавателей школ искусств — старше 50 лет и в ближайшие годы уйдут на пенсию. Заменить педагогов некому. По данным министерства культуры региона, для работы в малых городах в ближайшие пять лет понадобится 250—300 педагогов.

В 2022 году программу «Земский работник культуры» запустили для преподавателей музыкальных школ и концертмейстеров.

«Каждый молодой специалист получит один миллион рублей на личные нужды. Никто не будет контролировать, как он их потратил. Но его задача — три года отработать в городе», — объясняет министр культуры региона Алексей Бетехтин.

Министр уточнил также, что один миллион рублей по программе «Земский работник культуры» — это только начало, и привел в пример опыт других регионов России, где выпускник получает по миллиону рублей три года подряд, а на четвертый — еще два миллиона.

«Он уже может дом построить. Так и происходит якорение. Но нам надо с чего-то начинать. Проблема кадрового голода стоит очень остро», — прокомментировал Алексей Бетехтин.

В министерстве культуры считают, что миллион рублей поможет специалистам встать на ноги и купить жилье. По данным сайта объявлений Avito, однокомнатные квартиры в Сатке и в Аше стоят от 1 миллиона 300 тысяч рублей. По словам министра культуры Алексея Бетехтина, на первое время молодые специалисты смогут получить служебное жилье, но этот вопрос будут решать в каждом муниципалитете индивидуально.

Дефицит педагогов есть и в художественных школах. Подробнее об этой проблеме нам рассказала Елена Бетехтина, директор Детской художественной школы искусств Челябинска.