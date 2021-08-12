Учитель труда из Челябинска мастерит из фанеры древние настольные игры

В коллекции мужчины египетская игра Сиджа, римский предок нард Дуодецим и африканская игра Квэа

Учитель технологии из Челябинска Алексей Доможиров изготавливает древние настольные игры и изучает их правила. Среди таких игр настолки из древнего Египта, Африки и арабских стран. Подобные игры не так известны в России, как шахматы, но осваивать их учителю труда даже интереснее.

«Когда говорят о настольных играх, то вспоминают шахматы, шашки, нарды. Или более новые игры, «Манчкин» например. Здесь другое. У игр, которые мы делаем, непривычная стратегия. В них нужно мыслить по-другому»,— рассказывает Алексей Доможиров журналисту ИА «Первое областное».

Алексей Доможиров, на протяжении полугода мастерит древние настольные игры.

Создавать исторические настольные игры Алексею предложил университетский товарищ — Александр Тытагин. Он искал информацию об истории и правилах в интернете, а Алексей стал «руками проекта» — вырезает игровые доски, коробки и компоненты для игры из дерева на фрезерном станке. Первой работой мастера стала Сиджа — египетская игра, немного напоминающая шашки.

«Когда я поиграл в Сиджу, у меня взрыв мозга произошел. Здесь шашки ходят во все стороны и надо не рубить, а зажимать шашки врага между своими. С первого раза не сразу понимаешь стратегию»,— комментирует мастер.

За полгода авторы смастерили и освоили двенадцать видов игр. Среди них римский предок нард — дуодецим, африканская игра Квэа и «Мельница» — настолка из средневековой Европы.

Чтобы познакомить людей с необычными играми, Алексей и Александр проводят игротеки в кофейнях или на городских мероприятиях прямо на улице. А так же развивают сообщество «ВКонтакте» и в Instagram.

«На игротеки приходит не много людей, мало кто о нас знает. На городских мероприятиях людей побольше. Мы участвовали в городской прогулке, там и люди подходили, играли, интересовались»,— делится Алексей.

В августе авторы находятся в творческом отпуске, пробуют делать игры из других материалов и изучают новые настолки. Вновь проводить игротеки планируют уже с начала учебного года.