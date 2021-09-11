Ученицы челябинских худшкол подарили городу сотню рисунков

На Кировке прошел первый городской конкурс-пленэр «Челябинск... с любовью!»

11 сентября Челябинск с размахом приступил к празднованию 285-го дня рождения. В череде других праздничных мероприятий корреспонденты Первого областного информагентства выделяют конкурс-пленэр для учеников (по большей части — учениц) детских школ искусств: за три часа сотня юных художников, усевшись с мольбертами на пешеходной Кировке создала сотню городских пейзажей — то есть портретов юбиляра.



Организаторы назвали конкурс «Челябинск... С любовью!». Первый его этап прошел заочно и заблаговременно: ученики худшкол отправляли свои работы на рассмотрение жюри по электронной почте. Лучшие из них сегодня были выставлены на Кировке. А лучшие авторы, вооружившись кистями и мольбертами, за три часа создали множество рисунков, изображающих родной город.

Юные художники писали свои картины под любопытными взглядами гуляющих по Кировке челябинцев, для которых в нескольких метрах постоянно выступали на сцене близ бывшего почтампта творческие коллективы — ровесники художников. Но необычные условия на качестве работ, похоже, не сказались: в конце концов, после подведения, лучшие творцы получили заслуженные награды. Диплом лауреата первой степени вручили ученице Детской художественной школы искусств Парии Стариковой. Все картины можно будет посмотреть на сайте ДХШИ, а отдельные моменты трехчасовых соревнований — в нашем фоторепортаже.