Ученица челябинской цирковой студии выступила в телешоу «Вундеркинды»

Звезды должны были угадать талант девочки перед началом номера

Челябинская школьница Полина Бодрова стала участницей шоу «Вундеркинды» на телеканале «Пятница». Она выступила с цирковым номером, в котором держалась на весу только зубами.



Смысл шоу — в угадывании талантов детей. Две приглашенные звезды должны выбрать один из предложенных талантов только по внешнему виду ребенка. После версии участник демонстрирует свою способность.

Фото: кадр из шоу «Вундеркинды», 22.08.2023, телеканал «Пятница»



Челябинка Полина появилась в выпуске с актрисами Татьяной Морозовой и Светланой Пермяковой. Вариантов у звездных участниц было четыре: «Самая юная балерина Большого театра», «Рекордсменка по нырянию без акваланга», «Меняет цвет глаз» и «Обладает стальной хваткой».

Актрисы не угадали — выбрали второй вариант. После этого Полина Бодрова продемонстрировала акробатический номер. Его главной особенностью была стойка на пруте, за который девочка держалась зубами.

Фото: из социальных сетей цирковой студии «Дебют»



Полине 14 лет, она занимается в челябинской цирковой студии «Дебют» и выступает на всероссийских фестивалях. Съемки выпуска проходили в 2022 году на студии «Мосфильм».