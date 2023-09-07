Участницы конкурса «Рожденная побеждать!» прошли мастер-класс с режиссером

В Челябинске в седьмой раз проходит конкурс красоты для женщин с ограниченными возможностями здоровья

Участницы конкурса красоты, женственности и таланта «Рожденная побеждать!» для женщин, передвигающихся на колясках, прошли мастер-класс с профессиональным режиссером.

«Девочки просто потрясающие! Они показали себя очень способными, все так быстро схватывают! Моя задача — сделать из каждой из них настоящую звездочку», — прокомментировала режиссер Дарья Васильева.

Участницы познакомились с представителями власти Челябинской области, которые, в свою очередь, поддержали девушек на их непростом пути.



В седьмом сезоне Международного конкурса красоты и таланта «Рожденная побеждать!» помимо Челябинской области участвуют женщины из Москвы, Санкт-Петербурга, Орловской, Ленинградской, Свердловской, Тверской областей, Карелии, а также Луганской Народной Республики и Республики Беларусь.

Организатором выступает благотворительный фонд «Рожденная побеждать!» при поддержке губернатора и правительства Челябинской области.