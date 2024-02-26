Участники фестиваля «Человек театра» привезли в Челябинск 13 спектаклей

Откроется форум творческим вечером в поддержку защитников Отечества

Челябинские театралы увидят 13 постановок, которые привезли на Южный Урал труппы Москвы, Санкт-Петербурга, Вологды, Перми, Саранска, Донецка, Новосибирска, Омска, Самары и Костаная (Республика Казахстан). Показы пройдут в рамках XI Международного театрального фестиваля-лаборатории спектаклей малых форм «Человек театра», который стартует в Новом художественном театре 27 февраля и продлится неделю.

Как сообщает оргкомитет форума, в афише фестиваля — романтические истории, греческие трагедии, классика советских писателей, ирландские комедии и, конечно, Шекспир.

Также в рамках фестиваля покажут документальный фильм о воинах Донбасса и пройдет встреча с режиссером-документалистом Олесей Шигиной и поэтом Дмитрием Артисом.

Откроет фестиваль творческий вечер «Человек театра в поддержку защитников Отечества», в котором примут участие народный артист РСФСР Александр Михайлов, актеры Нового художественного театра, артисты из Москвы, Донецка Вологды и Златоуста.