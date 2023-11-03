Стас Ярушин провел видеоэкскурсию по родному Челябинску

Телеведущий провел экскурсию по городу для youtube‑шоу «Дома хорошо»

Актер, телеведущий и шоумен Стас Ярушин приехал в Челябинск и провел экскурсию по важным для него местам для нового выпуска youtube-шоу «Дома хорошо». Рассказал о дворовом детстве в 90-е, провалах на школьных выступлениях и мечте создать собственный хоккейный клуб.

Стартовал рассказ с пляжа на озере Смолино. Ребенком Стас проводил здесь много времени. Он жил совсем рядом. Родной двор у пятиэтажной «панельки» в форме буквы «П», по рассказам актера, всегда был неспокойным. Конфликты случались даже между жителями противоположных сторон дома.

«Подходили ребята и спрашивали: „А ты с какой стороны? Справа или слева?“. Ну и были конфликты, шли за гаражи разбираться»,— вспоминает телеведущий.

Вторым домом для Ярушина был стадион «Восход». Сразу после школы он ехал туда на троллейбусе. Занимался хоккеем на местной ледовой арене.

«Здесь свою карьеру начинали Вячеслав Быков и Сергей Макаров. Да даже когда мы просто приезжали играть, многие люди приходили на нас смотреть»,— рассказывает Ярушин.

Актер вспоминает, как боялся насмешек от сокомандников из-за совмещения спорта и творчества.

«Я выступал на конкурсе в ДК железнодорожников, занял второе место. Это показали по челябинскому телевидению. Мне было страшно зайти в хоккейную раздевалку. Думал, будут говорить, что я, как девчонка, пою песни. Но тогда меня встретили аплодисментами. Потому что меня показали по телику», — смеется Стас.

И хотя Стаса поддерживали сверстники, психологически совмещать творчество и спорт была тяжело. Тогда актер вообще не думал как-то связывать свою жизнь с музыкой или шоу-бизнесом. И, несмотря на многолетнюю карьеру, мечта связать свою жизнь с хоккеем никуда не делась.

«Мне 42 года. Хочу до шестидесяти напеться песен, насниматься в кино, реализовать несколько своих проектов. А потом хочу создать свой собственный клуб. Возможно, это будет возрождение хоккейной школы или команды „Восход“, которая будет представлять Челябинск в Континентальной хоккейной лиге. Это мечта, но нет ничего невозможного», — рассказывает Стас Ярушин.

Во время прогулки по городу артист отметил, как Челябинск изменился за последние годы. Например, для шоу Ярушин впервые посетил Челябинскую набережную.

«Я тут вообще ни разу не был. Тут круто. Я помню реку грязной, с проплешинами зарослей и земли. Сейчас совсем все по-другому. Как в Питере», — делится телеведущий.

Сердцем Челябинска Стас Ярушин назвал ледовую арену «Трактор», одноименную команду и в целом сообщество болельщиков.

«Если убрать из Челябинска хоккей, то весь город впадет в депрессию. Да даже когда наша команда проигрывает, депрессию можно увидеть на лице каждого второго прохожего. Но когда выигрывает, достигает успехов — в Челябинске праздник»,

— рассказал артист.

В рамках шоу артист даже вернулся на хоккейную арену. Правда, не как игрок, а в роли комментатора на матче «Трактор» — «Динамо-Минск» на канале ОТВ.