У старинного особняка в Троицке появится охранная зона

Это урегулирует застройку вокруг

В Челябинской области еще один дореволюционный дом обзавелся охранной зоной. Речь идет о «здании, в котором в апреле — июне 1918 и в августе — ноябре 1919 года работал А. Е. Карташев» в Троицке. Как рассказали в региональном комитете охраны ОКН, теперь вокруг дома будут действовать особые градостроительные регламенты.

Двухэтажное здание построено в 1838 году, раньше здесь располагалось медресе — мусульманская школа и духовная семинария. Сейчас дом носит свое название в честь командира казачьих войск Троицкого округа Александра Ермолаевича Карташова. Вместе с сослуживцами он боролся с белогвардейцами в годы революции.

Охранная зона здания позволит сохранить визуальное восприятие памятника истории — вокруг нельзя будет возводить высотки, устанавливать рекламные конструкции и даже расширять дороги.



