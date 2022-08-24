У стадиона в Сатке исчезли гигантские кроссовки

Пять огромных ботинок увезли на реставрацию

На стадионе «Олимп» в Сатке пропали пять кроссовок. Речь о местной достопримечательности — гигантских разноцветных ботинках, которые с 2019 года стояли у полей для мини-футбола. Как сообщили в администрации, пять скульптур отвезли на реставрацию.



Фото: Светлана Зайцева, «Саткинский рабочий»

Каждая кроссовка 4 метра в длину и раскрашена яркими узорами. Одна повторяет расцветку местного предприятия «Магнезит», другая — фасад школы № 4, на третьей изображен верблюд с герба Челябинской области. Еще две повторяют друг друга, они окрашены в красный, синий и белый цвета.

В администрации города пообещали, что скоро арт-объекты вернутся на прежнее место, но точных сроков не называют.