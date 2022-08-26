У ресторана «Вкусно — и точка» на Кировке монтируют вывеску

Все рестораны экс-«Макдональдса» в Челябинске откроются в последние дни августа

В кафе «Вкусно — и точка» на Кировке смонтировали вывеску. Бывший «Макдональдс» все лето стоял закрытым и без каких-либо опознавательных знаков. Представители ресторана рассказали, что все точки в Челябинске откроются в последние дни августа.



В центре города есть еще один бывший «Макдональдс» — в ТРК «Урал». Там вывеска появилась в начале августа. До конца лета в городе заработают рестораны на Кировке, в ТРК «Урал», «Алмаз» и «Горки».

«Точных чисел мы не называем, потому что пока даже управляющие не в курсе, это решается в офисе в Москве. Меню в ресторанах останется стандартное»,— объяснили нам работники ресторана «Вкусно — и точка».

Пока единственный работающий ресторан сети находится на Комсомольском проспекте, 34.