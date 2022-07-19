У озера в Челябинской области построили летний театр

Сцена и зал защищены навесом

В Озерске завершен монтаж сцены и зрительного зала под открытым небом. Новый комплекс установили в парке в нескольких сотнях метров от озера Иртяш. Зрительские места и сцена защищены от дождя навесом. Летом на площадке будут показывать спектакли.



Сцену оборудовали благодаря озерскому театру «Наш дом». В 2021 году актеры открыли летний театр — играли спектакли из репертуара в городском парке. Подходящей площадки не было, дождь мог прервать представление. Зрителям идея летнего театра понравилась — озерчане регулярно посещали спектакли.

Тогда «Наш дом» принял участие в конкурсе Президентского фонда культурных инициатив и со второго раза получил грант на реализацию проекта.

На строительство театра из фонда направили четыре миллиона рублей.

«Это будет не только филиал театра „Наш дом“, но и летняя культурная геолокация для самых разных учреждений культуры, творческих коллективов Озерска. Все, что предполагает общение между актером, любым другим спикером и зрителем, — все здесь может быть реализовано. Также было предложение от Челябинского киноцентра имени С. А. Герасимова о показе отечественных фильмов, необходимое оборудование у театра есть», — комментирует директор театра «Наш дом» Вячеслав Максимов.

30 июля состоится первый концерт на новой площадке. На сцене выступит актерское трио «Трое». Также в программе — спектакль «Баба Шанель» по пьесе Николая Коляды, «Лейтенант с острова Инишмор», детский спектакль «Красная Шапочка» и трагикомедия «Игра в джин».