У музея-заповедника «Аркаим» появился интерактивный гид

Теперь можно путешествовать по Аркаиму в приложении или на сайте



На цифровой платформе «Артефакт» опубликован мультимедиа-гид по экспозиции музея- заповедника «Аркаим». Это стало возможно благодаря нацпроекту «Культура».



Интерактивный проводник создан на основе выставки «Древние культуры степного Зауралья»: теперь можно знакомиться со статьями, фотографиями и другие артефактами как на сайте, так и в приложении. Среди сорока предметов из фондов музея орудия труда, украшения, керамика, оружие, воссозданные изображения древних людей. Настроено распознавание предметов через приложение «артефакт»: наводишь камеру на предмет и получаешь информацию о нем. Есть и английский вариант текста.



В 2023 году музей-заповедник «Аркаим» стал победителем конкурсного отбора в Национальный проект «Культура». Работа над созданием мультимедиа-гида проводилась совместно с редакцией платформы «Артефакт». Сейчас у музея-заповедника «Аркаим» на платформе «Артефакт» размещены две выставки.