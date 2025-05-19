У музея-заповедника «Аркаим» новый руководитель

Историко-археологическое учреждение возглавил опытный музейный работник

В историко-археологическом музее-заповеднике «Аркаим» назначен генеральный директор. Учреждение возглавила Елена Кондрашина, которая ранее возглавляла Государственный художественный музей Югры (Ханты-Мансийск), а до этого руководила музейно-туристическим центром в Клину (Московская область), передает корреспондент ИА «Первое областное» со ссылкой на пресс-службу Минкульта.

Приказ о назначении Елены Кондрашиной на должность подписан министром культуры Челябинской области Алексеем Бетехтиным 16 мая.

Как сообщили нам в пресс-службе музея-заповедника, предшественник Елены Викторовны Валерий Волик продолжит трудиться в «Аркаиме» в должности ее заместителя.