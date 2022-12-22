«У меня сын лучше вашего рисует!» В челябинском музее обновили фирменный стиль

За основу взяли записи из книги отзывов

«Мы хотели сообщить аудитории таким образом, что наш музей — это не скучное, пыльное, закрытое место, в котором ничего не происходит, а наоборот — показать, что мы открыты, можем посмеяться над собой, что мы современный музей и меняемся»,

— пояснила замысел пресс-секретарь Анастасия Дыжина, подчеркнув, что директор музея Станислав Ткаченко одобрил идею с легкостью.