Челябинский музей изобразительных искусств обновил логотип и фирменный стиль. Если изменения в лого почти незаметны, то новый мерч сделан очень смело и провокативно.
«Научился и рисует всякую ерунду!», «Дали ниче такой», «Сколько стоят ваши картины», «Давно вас не был, и ничего не изменилось», «У меня сын лучше вашего рисует» — эти реплики выбраны из книги отзывов музея и сохранены в авторском варианте. Кружки, сумки и закладки теперь транслируют реальные мнения гостей о музее.
«Мы хотели сообщить аудитории таким образом, что наш музей — это не скучное, пыльное, закрытое место, в котором ничего не происходит, а наоборот — показать, что мы открыты, можем посмеяться над собой, что мы современный музей и меняемся»,— пояснила замысел пресс-секретарь Анастасия Дыжина, подчеркнув, что директор музея Станислав Ткаченко одобрил идею с легкостью.
Музей выпустил серию кружек «Книга отзывов», которую украшают не только реальные отзывы посетителей, но и репродукции картин и автографы художников. Также в музейном мерче представлен «Культурный кот» — персонаж иллюстраций художника Евгения Синицына: в открытках, кружках, закладках и футболках.
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