У Магнитогорского металлургического комбината появился «ТикТок»

На аккаунте более 15 тысяч подписчиков, а одно видео уже набрало миллион просмотров

У Магнитогорского металлургического комбината появился аккаунт «ТикТок», там работники комбината с юмором рассказывают о работе промплощадки, посвящают зрителей в тонкости металлообработки и показывают современные промышленные инновации.







Сейчас на аккаунте mmk_people более 15 тысяч подписчиков, а самое популярное видео про беспилотный автомобиль набрало 1,4 миллиона просмотров.





На аккаунте комбината появляются видео под трендовые песни, шуточные ролики о работе комбината и познавательные — о металлургии и промышленных профессиях.