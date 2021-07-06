У горсада им. Пушкина обустроили новую прогулочную зону с качелями и рокарием

Работы планируют завершить к началу августа

У городского сада им. Пушкина появилось новое общественное пространство. Прогулочная зона соединила площадку у театра драмы им. Наума Орлова и улицу Цвиллинга: подрядчики обустроили новые пешеходные дорожки, поставили скамейки, качели, разбили клумбы и украсили их рокарием — композицией с использованием камней и растений.







«Общественное пространство обустроили на месте пустыря. Раньше эта территория принадлежала парку Пушкина, но она была в плохом состоянии. Теперь эта площадка перешла под ведомство Советского района. Мы будем следить за состоянием и сохранностью пространства»,

— объяснил глава Советского района Челябинска Владислав Макаров.

Эскизы новой прогулочной зоны презентовали еще в ноябре прошлого года в управлении архитектуры Челябинска. Работы по благоустройству начали с апреля 2021 года. В данный момент территория огорожена: здесь проходят последние приготовления к официальному открытию, которое планируют провести в начале августа.





«У этой прогулочной зоны есть важное значение. Дело в том, что быстро пройти от театра драмы до Цвиллинга можно только через парк Пушкина. Но парк закрыт с 23:00 до 7:00, и в этот временной промежуток дойти до Дома профсоюзов можно, только сделав крюк по Тимирязева. Хотя от драмтеатра до Цвиллинга всего 100—200 метров. Так что новая прогулочная зона поможет существенно сократить путь»,

— рассказал глава Советского района Челябинска Владислав Макаров.

В рамках проекта по благоустройству решено было снести забор, который разделял детский парк «Лукоморье» и прогулочное пространство за ним. В горсаду им. Пушкина к этой идее отнеслись настороженно: ведь теперь у всех есть доступ к скульптурам «Лукоморья», и вандалы могут изуродовать детский парк. Но в администрации пояснили, что ограждение будет восстановлено.





«Был снесен старый, ветхий забор, но на его месте появится новое ограждение. С двумя калитками, чтобы гуляющие могли пройти в горсад»,

— рассказал Владислав Макаров.

Стоит отметить, что дополнительный проход в горсад им. Пушкина нужен, так как рядом в детском парке планируют установить современный модульный туалет. Но попасть туда гости смогут только в часы работы городского парка.