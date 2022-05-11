У Челябинской области появились свои туристические стикеры в Telegram

Разработчики добавили три набора о разных видах отдыха на Южном Урале

У Челябинской области появились свои туристические стикеры в Telegram. В мессенджер добавили три набора стикеров об отдыхе на Южном Урале. Каждый соответствуют определенному виду туризма. Об этом рассказали в АНО «Агентство международного сотрудничества Челябинской области».

Набор «#делайпромче» объединен темой промышленного туризма: здесь есть стикеры, посвященные предприятиям АО «MAKFA», ПАО «ЧТПЗ», ПАО «ММК»;

Набор «почЕлим» – картинки о летних путешествиях на Южном Урале: сплавах, походах в горы и отдыхе на озерах;

Набор «snow chel» рассказывает о зимних активностях: сноуборде и горных лыжах.

Если вы хотите пригласить кого-то на Южный Урал, отправьте ему открытку «давай почелим». А если нужно признаться в чувствах, воспользуйтесь стикером с изображением влюбленного верблюда, отмечают авторы стикеров.